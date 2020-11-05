Верховная Рада отправила на доработку внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о судебной реформе, которую Конституционный суд признал несоответствующей Основному закону.

Законопроект, предусматривающий отмену сокращения числа судей, отправили на повторное первое чтение. Такое решение принято 239 голосами парламентариев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 22 июня внес в парламент проект закона о судоустройстве и статусе судей. Сегодня стало известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект Зеленского о судебной реформе. А замечания Венецианской комиссии к документу - учесть в виде правок ко второму чтению.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как Зеленский хочет поменять судебную систему Украины.