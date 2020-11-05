В Киевской области, где задержали россиянина с наркотиками, полиция за сутки раскрыла убийство женщины, тело которой было найдено в лесу в Сквирском районе.



Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Сообщается, что 36-летняя женщина пропала около двух недель назад сразу после того, как продала свой дом в Одессе.



Так, в ходе расследования выяснилось, что женщину убил ее знакомый, который покусился на деньги от продажи жилья. Именно он уговорил свою будущую жертву продать дом в Одессе, который достался ей в наследство. Позже злоумышленник попросил встретиться с ней в Киеве. Преступление он задумал еще раньше, так как на встречу приехал со своими подельниками, которые помогли задушить жертву и спрятать тело в лесу в Сквирском районе Киевской области.



По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитотова, следователи в течение суток вышли на преступников, которые, чтобы замести следы, сожгли авто, на котором приезжали на встречу к своей жертве.



Пресс-служба МВД сообщает, что у погибшей осталось двое малолетних детей-сирот.



Сумма, из-за которой произошло преступление - неизвестна. В отношении организатора преступления возбужденно уголовное дело по факту умышленного убийства (ч.2 ст.115 УК Украины). Максимальный срок наказания за такое преступление – пожизненное заключение.





Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве двум гостям столицы из-за убийства грозит заключение, которое произошло на столичном Печерске у железнодорожной станции "Выдубичи".



Также напомним, что посетитель кофейни убил ножом в грудь девушку-бариста в Одессе. От полученной травмы она погибла мгновенно.