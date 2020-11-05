Среди граждан, задержанных полицией Австрии по делу о теракте в Вене 2 ноября, есть люди с двойным гражданством, в том числе России, Бангладеш, Македонии и Турции.

Об этом со ссылкой на главу полиции столицы Австрии Герхарда Пюрстля сообщает Die Presse.

Так, среди 14 задержанных, которых подозревают в участии в террористической организации, - люди в возрасте от 18 до 28 лет, некоторые из которых имеют двойное гражданство, в том числе Бангладеш, Македонии, Турции и России.

Кроме того, известно, что 23-летний чеченец, которого подозревают в связях с венским террористом, в среду, 4 ноября, сам обратился в полицию. Он сообщил о взломе после того как бойцы спецподразделения "Кобра" сломали дверь в его квартиру, пишет местная газета Heute.

Прибывшие на место офицеры попросили у 23-летнего молодого человека документы и очень удивились, увидев его имя. Его немедленно арестовали.

По данным министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера, пока подтверждается версия о том, что террорист действовал в одиночку. Он также рассказал, что подозреваемый пытался купить боеприпасы в Словакии, о чем словацкие спецслужбы предупреждали Австрию. Впрочем, в общении спецслужб "явно что-то пошло не так", поэтому информацию проигнорировали.

Напомним, нападения со стрельбой начались в центре Вены около 20:00 по местному времени в понедельник, 2 ноября. Это произошло неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Мы писали о том, что в результате атаки на Вену погибли 6 человек.

Венским террористом оказался 20-летний Фейзулай Куйтим, которого ранее судили за попытку уехать в Сирию, чтобы примкнуть к "Исламскому государству". Эта группировка взяла на себя ответственность за атаку на столицу Австрии.