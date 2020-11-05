Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что те врачи, которые поедут из республики работать в Польшу больше не смогут вернуться обратно.

Об этом пишет госагентство БелТА, ссылаясь на слова Лукашенко.

Президент Беларуси сказал, что лишних врачей в республике нет и им нужно лечить своих граждан. Однако держать силой он никого не будет, но врачи, которые уедут работать в Польшу должны понимать, что обратного пути у них не будет.

"Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал", - заявил Лукашенко.

Также он уточнил, что это вовсе не угроза, а приказ для правительства и добавил, что нужно всех ставить на место и не чинить препятствия тем, кто хочет уехать на заработки.

"Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты", - сказал Лукашенко.

Напомним, что Беларусь может принять меры о непризнании полученных за границей дипломов об образовании. Лукашенко объяснил такую позицию тем, что не желает, чтобы белорусским студентам "промыли мозги".

Также сообщалось, что Лукашенко предложил помощь главе Франции Эммануэлю Макрону в урегулировании конфликта с мусульманским миром. По словам президент Беларуси с мусульманами у него сложились добрые отношения.