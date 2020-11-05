До конца текущего месяца в Украине, где сегодня зарегистрировали новый антирекорд, может быть достигнута отметка в 15 тыс. заболеваний коронавирусной инфекцией Covid-19 в сутки, а конца года эта цифра может возрасти до 20 тыс. в день.



Об этом сообщает со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Интерфакс-Украина.



"К сожалению, наши прогнозы показывают в той ситуации, которая сегодня есть, довольно быстрый рост до конца года. До конца месяца мы можем получить 15 тыс. в день, это уже не секрет. До конца года эта цифра может возрасти и до 20 тыс. людей в день", - заявил Шмыгаль.



Так, премьер отметил, что отечественная медицинская система готовится к такому вызову и выдержит такую нагрузку.



Ранее "Страна" сообщала, что в столице за сутки коронавирусом заразились почти 1 000 человек. Это на 127 человек больше предыдущего рекордного показателя 4 ноября.



Также напомним, что в Минздраве рассказали, в каких регионах разворачивают мобильные госпитали для лечения от Covid. Количество медицинских работников, которая будет там работать - 1200 человек.