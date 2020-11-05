Спад валового внутреннего продукта Украины по итогам третьего квартала 2020 года составил 3,6% по отношению к аналогичному периоду 2019 года, а за январь-сентябрь текущего года - 5,5%. Такую оценку дает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает "112-Украина".

Ранее по итогам девяти месяцев 2020 года ожидалось падение ВВП на 6,5%. Министерство остановило прогноз падения ВВП по итогам 2020 года на уровне 4,8%, а прогноз снижения в IV квартале на 3%.

При условии длительного локдауна в Украине, а также в мире падение ВВП в IV квартале может оказаться значительно хуже прогнозированного и составить 6%.

Ранее "Страна" писала о том, что НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины на 2021 год, но ожидания по инфляции ухудшились.

Также мы сообщали, что МВФ улучшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году.