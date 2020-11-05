Во вторник, 3 ноября, прошло 100 дней с момента установления режима тишины на Донбассе. Количество обстрелов в период с 27 июля по 3 ноября в 2020 году снизилось в 5,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А боевые потери сократились в девять раз.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Никогда раньше все годы войны не удавалось удержать режим прекращения огня так долго. Он позволил в девять раз уменьшить боевые потери среди украинских военнослужащих. За период с 27 июля по 3 ноября 2020 потери Вооруженных сил Украины от непосредственных боевых действий в зоне проведения операции объединенных сил составили: трое погибших и 11 раненых. За такой же период 2019 от боевых действий погибли 29 украинских воинов и 98 были ранены", - сообщили в Офисе президента.

Также уточняется, что с начала 2020 года до 27 июля еженедельно погибало в среднем два-три военнослужащих Вооруженных сил Украины и шесть-восемь получали ранения.

"Среднее количество обстрелов позиций ВС Украины за 100 дней действия режима прекращения огня по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилась в 5,5 раза. С 27 июля по 3 ноября 2020 украинские позиции обстреливали 224 раза, а за аналогичный период прошлого года - 1 241 раз", - сказано в заявлении.

Сообщается, что соглашение о прекращении огня позволило кардинально уменьшить количество обстрелов из тяжелого вооружения: с начала 2020 года количество обстрелов позиций ВС Украины достигала 16-18 в сутки, и в основном тогда они велись из тяжелого вооружения.

Напомним, 4 ноября ТКГ согласовала четыре новые точки разведения сил на Донбассе.

Также мы писали о том, что 10 ноября на Донбассе откроются два новых пункта пропуска.