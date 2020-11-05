Сегодня, 5 ноября, в США продолжается подсчет голосов после выборов президента. Стало известно, что в округе Шивасси штата Мичиган, кандидату от Демократической партии Джо Байдену приписали лишний ноль в количестве голосов. Таким образом, увеличив их в десять раз.

Об этом пишет The New York Times.

Таким образом, во время вчерашнего подсчета голосов записали, что передали 153 710 бюллетеней за Байдена, в то время как должны были передать в десять раз меньше - 15 371.

Увеличенные данные тут же отобразились на одной из онлайн-карт выборов, которые публикуются в американских СМИ. И это очень возмутило главного конкурента Байдена на выборах и действующего президента США, республиканца Дональда Трампа. "Что это все такое?" - написал Трамп заглавными буквами.

Отмечается, что ошибку исправили в течение получаса и лишние голоса в пользу Байдена не были учтены. Тем не менее Дональд Трамп намерен судиться за голоса в Мичигане, потому что в этом штате Байден победил практически на последних процентах и республиканцы заявили о вбросе бюллетеней.

Напомним, что подсчет голосов после выборов президента в США затянется до выходных. Почтовая служба США будет доставлять биллютени в избирательные комитеты до субботы, 7 ноября.

Также сообщалось, что после президентских выборов в США там зарегистрировали более 100 000 зараженных коронавирусом за сутки. Это стало антирекордом.