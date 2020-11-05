В Косово, чьи паспорта признала Украина, президент Хашим Тачи заявил, что он немедленно уходит в отставку, поскольку ему будут предъявлены обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности в специальном суде в Гааге. Этот шаг был сделан после того, как суд официально предъявил ему обвинение.



Об этом сообщает информационное агентство KosovaPress.



"Тачи заявил на специальной пресс конференции, что сдерживает обещание и уходит в отставку после вынесения ему обвинений", - говорится в материале.



Ранее президент Косово заявил, что подаст в отставку, если обвинительное заключение Специальной прокуратуры против него будет подтверждено.



Хашим Тачи, бывший политический руководитель Армии освобождения Косово, в июле общался с спецпрокуроры четыре дня. Спецпрокуратура обвинила его и других политиков в совершении ряда преступлений против человечности и военных преступлениях, в том числе убийствах, исчезновениях людей, преследованиях и пытках.



Специальная палата (суд) Косово, суд по военным преступлениям, расположенный в Гааге, подтвердил заключение прокуратуры 5 ноября.



Ранее "Страна" сообщала, что в ЕС сообщили о рисках на вступление в союз для Сербии и Косово. Так, они могут подорвать свои надежды на членство в ЕС, переместив свои израильские посольства в Иерусалим.



Также напомним, что президент Косово Хашим Тачи сделал экстренное заявление на фоне резкого обострения с Сербией. Он заявил, что "будет неукоснительно выполнять обязательства по поддержанию мира".