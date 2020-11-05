План Украины по реинтеграции Донбасса предполагает проведение выборов только после передачи Киеву контроля над границей.

Об этом в комментарии "Стране" заявил Алексей Арестович, советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Однако он уточнил, что речь идет о специфическом контроле над границей до проведения выборов.

"Речь идет о специфическом контроле – при участии ОБСЕ и Украины. Акцент на ОБСЕ. Мы даем люфт, возможность договориться при желании договориться", – отметил Арестович.

Также он подтвердил, что Украина не предусматривает особого статуса для Донбасса.

"Только Свободная экономическая зона. В Конституцию особый статус для территорий ОРДЛО вноситься не будет. Особый статус возможен только в рамках всеукраинской децентрализации. Это немного разные вещи, но тут только парламент принимает решение. Мы не можем влиять на парламент. Мы рекомендуем создать особые экономические условия на Донбассе. Насколько это затронет социальную политику и местное самоуправление – еще будем дискутировать", - заявил Алексей Арестович.

По его словам, план Украины с такими предложениями будет обсуждаться на заседании ТКГ 10 ноября. Пока же реакций других сторон переговоров на план Украины нет, а ОБСЕ еще изучает документ.

"Именно поэтому мы пока подаем этот план как таковой, а как предложения главы украинской делегации Леонида Кравчука – это тоже просьба ОБСЕ. Они не хотят ввязываться в борьбу, в комментарии. Хотят спокойно поработать с документом", - отметил Арестович.

На вопрос о том, как быть с тем, что эти предложения противоречат Минским соглашениям и в целом повторяют прежнюю (уже не раз отвергнутую Россией и непризнанными "республиками") позицию украинских властей, Арестович сказал, то этим планом фиксируется "наша позиция, которая сейчас есть".

"И мы говорим: это – основа для переговоров. ОБСЕ попросила россиян обозначить свою политическую позицию на этот момент и пути выхода из ситуации. Мы предложили свою позицию. А дальше будут переговоры. Это только начало большого пути", - сказал Арестович, уточнив, что в плане заложена возможность для поиска компромиссов. То есть, план может меняться.

"Если предположить, что россияне хотят уйти из Донбасса, сохранив лицо, то наш план содержит такую возможность", - сказал «Стране» Алексей Арестович.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук озвучил план Киеве по Донбассу, в соответствии с которым Украина хочет провести выборы на неподконтрольном Донбассе 31 марта 2021 года.

После этого в Кремле новое предложение Киева по Донбассу назвали противоречащим Минским соглашениям.