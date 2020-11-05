В Греции, в связи с высоким ростом числа заболевших Covid-19, с 7 ноября вводят режим всеобщего карантина, который продлится до конца месяца.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции, которая транслировалась по государственному телеканалу ERT-1.

"Мы решили, что с 06:00 по местному времени в субботу (7 ноября - Ред) по всей стране вводится карантинный режим для пресечения распространения коронавируса, который продлится до 30 ноября", - сказал Мицотакис.

Карантин вводят на три недели, согласовав срок с главой экспертного совета, инфекционистом Сотирисом Циодрасом. В Греции довольно долго наблюдалось меньшее количество инфицированных коронавирусом, чем в других странах ЕС, но с октября это число начало заметно расти. Всего с начала пандемии в Греции заразились почти 47 тыс. человек, а 673 пациента скончались.

Власти уже вводили ограничения для отдельных регионов, где закрывали магазины и рестораны, но гостиницы и школы продолжали работать везде. Сейчас же, по словам премьера, карантин также не будет похож на тотальную изоляцию, как было в марте. Граждане Греции будут выходить на улицу с отправкой СМС, а детские сады, начальные и специальные школы продолжат работу.

Напомним, что в Италии уже также ужесточают карантин. Планируется даже ввести комендантский час.

Также сообщалось, что в пятницу, 6 ноября, Кабинет министров Украины соберется на внеочередное заседание и рассмотрит ужесточение карантина. Минздрав уже направил в Кабмин соответствующее предложение 5 ноября.