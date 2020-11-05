Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан осудил резкие высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Франции и ее руководства, допустив возможность санкций.



Об этом сообщает глава МИД Франции в своем интервью радиостанции Europe 1.



"Президент Эрдоган сейчас регулярно выступает с неприемлемыми заявлениями насилия, даже ненависти. Это направлено не только против Франции, существует полная европейская солидарность по этому вопросу, и мы твердо настаиваем, чтобы Турция отказалась от такой логики", - заявил министр иностранных дел.



Так, он напомнил, что "Европейский совет, который объединяет глав государств и правительств 27 членов Европейского союза, решил, что он примет необходимые меры в отношении турецких властей".



По его словам, если турецкая сторона не изменит свою позицию, "есть средства давления, есть план возможных санкций".



Эрдоган обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона, защищавшего право на карикатуру, в том числе пророка Мухаммеда, в кампании ненависти против ислама и подверг сомнению психическое здоровье главы французского государства.



Также в прошлую среду Турция угрожала "твердо ответить" на запрет во Франции турецкой ультранационалистической организации "Серые волки".



Ранее "Страна" сообщала, что Эрдоган раскритиковал Макрона за антиисламскую политику. Президент Турции заявил, что считает настоящей целью президента Франции рассчитаться с мусульманами.



Также напомним, что глава Турции предрек скорый конец странам Европы, страдающим исламофобией. Эрдоган отметил, что нападения на права исповедующих ислам, указывают о переходе "европейского фашизма" к новой стадии.