Новым исполняющим обязанности гендиректора государственного предприятия "Антонов" стал Сергей Бычков, занимавший должность вице-президента – исполнительного директора ГП. Предыдущий руководитель предприятия Александр Лось подал в отставку по собственному желанию.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В четверг, 5 ноября, заместитель гендиректора госконцерна "Укроборонпром" Роман Бондарь представил Бычкова как руководителя предприятия.

Александр Лось, возглавлявший "Антонов" с начала июня 2020 года, а до этого - вице-президент по производству и главный конструктор ГП, подал в отставку по собственному желанию с поста президента, которую "Укроборонпром" принял 4 ноября.

Отмечается, что ГП "Антонов" в 2019 году сократило чистую прибыль в 3,5 раза – до 447,98 млн грн, выручка упала на 33,1% – до 5 млрд 998,66 млн грн. В первом полугодии этого года выручка ГП увеличилась на 7,3% – до 3 млрд 524,09 млн грн, тогда как чистая прибыль сократилась на 8,1% – до 340,06 млн грн.

Напомним, Александра Донца, который возглавлял "Антонов" до начала июня 2020 года, уволили из-за злоупотреблений.

Также мы писали о том, как бывший чиновник Минобороны украл у завода "Антонов" 4 миллиона.