Мессенджер WhatsApp запускает новую сервисную функцию для своих пользователей - режим сообщений, исчезающих через неделю после их публикации.

"Сообщения WhatsApp зачастую остаются на наших телефонах навсегда. Хотя воспоминания, связанные с близкими и друзьями, очень важны для нас, большая часть отправляемых сообщений не имеет особой ценности. В связи с этим мы рады представить вам режим исчезающих сообщений в WhatsApp", - заявили в пресс-службе компании.

Так же администрация пояснила, что, режим исчезновения сообщений можно будет включать или отключать.То есть любой участник в индивидуальном чате может включить или отключить исчезающие сообщения. В групповых чатах это может сделать администратор группы.

"Мы установили промежуток в семь дней, потому что считаем его оптимальным: в течение недели вы можете освежить в памяти предыдущую переписку, которая потом исчезнет. Список покупок или адрес магазина, которые вы получили несколько дней назад, будут под рукой, пока в них есть необходимость, а затем они исчезнут, когда станут вам не нужны", - уточнили в администрации.

Новый режим станет доступен пользователям WhatsApp по всему миру уже до 1 декабря.

Ранее "Страна" сообщала, что мессенджер WhatsApp запустил функцию перевода денег.