После исламистской террористической атаки в центре Вены в понедельник вечером, канцлер Австрии Себастьян Курц ожидает от всех европейских стран, что они наконец осознают опасность радикального исламизма и откажутся от ложно понимаемой толерантности.



Об этом он сообщает в своем интервью немецкой газете Die Welt.



По его словам, многие в Австрии верят, что их страна - как благословенный остров. Они знают о терроризме и насилии исключительно из новостей из дальних стран, но не из своей собственной. Сейчас ситуация изменилась. У многих австрийцев есть знакомые, которые вечером в понедельник находились в непосредственной близости от места теракта.



В интервью немецкой газете Die Welt он заявил о необходимости решительно и сплочённо бороться не только с терроризмом, но и со стоящей за ним радикальной идеологией. Теракт в сердце австрийской столицы показал, насколько реальна и близка террористическая угроза для свободы западного общества и европейского образа жизни, считает Курц.



В издании говорится, что Австрия ещё в 2015 году приняла строгий закон об ограничении политического ислама, в продвижении которого участвовал сам канцлер страны. По мнению Курца, Австрия с её исламским законом стала в Европе одним из первопроходцев, и сейчас важно решительно продолжать эту борьбу. "Причём не только с исламистским терроризмом, но и с идеологической базой, которая стоит за ним, то есть, с политическим исламом и радикальным исламизмом", - заявил Себастьян Курц.

Но зато австралийский канцлер подчеркнул, что Австрия и ее жители в эти трудные часы узнали, что присутствует большая готовность к поддержке. Это касается, с одной стороны, сотрудничества вооружённых сил и служб разведки из-за рубежа. Но это в первую очередь касается и эмоциональной поддержки со стороны наших партнёров, которые сейчас очень помогают стране.



Ранее "Страна" писала, что Курц предположил, что могло двигать террористами во время теракта в Вене. По его мнению, у атаковавших могли быть антисемитские побуждения.



Также напомним, что в зоне теракта находились украинские студенты. Про их судьбу рассказал посол Украины в Австрии Александр Щерба.