Экс-начальник Николаевского городского управления милиции Олег Шевчук, который ранее был обвинен в попытке разгона николаевского Майдана, присудили 1 млн грн моральной компенсации за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

Об этом сообщает "Судовий репортер" со ссылкой на решение Заводского райсуда Николаева.

Олега Шевчука продержали под следствием и судом в течение пяти лет, за что он отсудил у государства миллион гривен. В решении суда говорится, что суд принял доводы Шевчука о наличии морального вреда, из-за того, что тот находился практически 5 лет под судом и следствием, в результате чего испытывал душевные страдания. А вынесение оправдательного приговора свидетельствуют о безосновательности уголовного преследования, в связи с которым Шевчук потерял должность и получил чрезвычайное воздействие. Учитывая все обстоятельства суд вынес решение выплатить Олегу 1 млн грн моральной компенсации.

"Определяя размер денежной компенсации суд учитывает указанные обстоятельства, свидетельствующие о причинении истцу душевных страданий, и считает, что сумма в 1 000 000,00 грн. будет способствовать восстановлению эмоционального состояния истца, в том числе отвечать принципам разумности и справедливости", – говорится в решении суда.

Олег Шевчук обвинялся в том, что когда в Николаеве проводилась мирная акция для поддержки подписания соглашения Украины и Евросоюза, он отдал незаконный приказ о демонтаже палаточного городка Евромайдана на площади Ленина 22 ноября 2013 года. В ночь с 22 на 23 ноября 2013 милиционеры снесли палатки митингующих и завязалась драка, в которой, якобы, пострадало три человека. Сам же он изначально отрицал, что давал указание о демонтаже и утверждал, что не присутствовал в ту ночь на площади. В 2015 году ему сообщили о подозрении в превышении полномочий. А в 2017 году Центральный районный суд оправдал Олега Шевчука в деле о попытке разгона николаевского Майдана, но позже апелляционный суд по жалобе прокуратуры вернул производство на новое рассмотрение.

В сентябре 2020 года прокуратура подала кассационную жалобу на решение Николаевского апелляционного суда, которым оставили в силе оправдательный приговор для экс-начальника Николаевского городского управления милиции Олега Шевчука.

Ранее мы рассказывали, как одессит Вячеслав Грациотов, который убил хулигана, защищая себя, отсудил у государства более 2 млн грн. Компенсацию истцу должны выплатить за то, что из-за бездействия милиции и прокуратуры рассмотрение его дело растянулось на семь лет.

Также сообщалось, что Олег Ефремов выплатил почти 40 тысяч долларов компенсации трем пострадавшим в ДТП, которое случилось по его вине.