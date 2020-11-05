Минздрав сегодня предложил новые ограничения в связи с коронавирусом. Ведомство пообещало вынести их на рассмотрение Кабмина.

Ближайшее заседание правительства состоится в пятницу, 6 ноября. Правда, рассмотрят ли там обновление карантина - пока неизвестно.

"Страна" собрала все озвученные рекомендации.

Магазины и ТРЦ

Минздрав требует, чтобы в ТРЦ работали только магазины. А заведения общественного питания и развлекательные площадки временно закроют. Ограничения распространятся также на детские комнаты.

Министерство рекомендует новацию, которой не было при весеннем локдауне: ввести отдельное время для обслуживания пенсионеров - с 10:00 до 12:00.

Но это скорее рекомендация. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, пожилые люди смогут посещать эти заведения и в другое время.

В "красной" зоне предлагают разрешить работу магазинов только с 7:00 до 20:00. Правда, непонятно, идет ли речь о тех же аптеках, которые люди посещают круглосуточно.

Рестораны и кафе

Исходя из предыдущего заявления - рестораны и кафе в торговых центрах точно закроются. Правда, вопрос, будут ли работать заведения, у которых отдельный вход с улицы. По логике - да, поскольку обычно это не часть фудкорта.

В остальном на брифинге 5 ноября представители Минздрава не обмолвились о закрытии ресторанов или кафе. Не было сказано и о возможном ограничении работы заведений на выходные.

Продолжат действовать все нынешние ограничения: дистанция посетителей, антисептики и защитные маски, электронные меню и закрытие после 22:00.

Правда, в Минздраве грозят, что предпринимателям, которые не будут соблюдать карантинные меры, органы эпиднадзора запретят вести бизнес. Это пока наиболее спорная норма и в теории чревата масштабной коррупцией: несложно представить, что рестораторы начнут массово откупаться от закрытия.

Спортзалы и масскульт

Минздрав рекомендует ограничить деятельность спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.

Это больно ударит по фитнес-отрасли. И сразу возникают вопросы - почему тогда, например, не закрывают рестораны? Ведь плотность посетителей там примерно та же. А, учитывая специфику заведений, где есть танцпол, это куда опаснее фитнес-клубов, где люди ведут себя явно сдержаннее.

То есть, грубо говоря, пить почему-то можно, а заниматься спортом нельзя.

Также планируют запретить проведение всех массовых культурных мероприятий.

Школы и детские сады

В "красной зоне" планируют разрешить посещение детских садов и школ для учащихся 1-4 классов. Учащихся 5 классов и старше переведут на дистанционную форму обучения.

Работа транспорта

Общественный транспорт закрывать пока не собираются. С поправкой на соблюдение существующих мер безопасности - масок и заполнения только сидячих мест.