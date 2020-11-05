У Геннадия Кернеса, который в третий раз стал мэром Харькова, уже нет коронавируса. Городской глава постепенно идет на поправку.

Об этом в интервью "Стране" заявил первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов.

"Когда он улетал из Харькова в "Шарите", у него был коронавирус, воспаление легких с поражением до 70-ти процентов. Также, вы помните, в 2014 году он был тяжело ранен. Пуля повредила ему печень, почку, вырвала кусок легкого, перебила позвоночник, но он выжил. На фоне ковида у него так же начались некоторые проблемы, связанные именно с последствиями этого ранения. И в "Шарите" он вылетел не коронавирус лечить. Он по настоянию родственников улетел лечить именно обострившиеся на фоне ковида последствия ранения. Сейчас коронавируса у него нет", - заявил Терехов.

По его данным, в берлинской клинике отмечают положительную динамику в лечении Кернеса. Однако остаются проблемы с легкими.

По словам Терехова, врачи разрешили Кернеса разговаривать только полторы недели назад - и то лишь по полчаса в день.

"Многие вещи врачи также купировали, динамика положительная, его жизнедеятельности и работоспособности ничего не угрожает, но пока остается проблема с работой легких. Врачи ему даже долгое время запрещали разговаривать. Полторы недели назад разрешили говорить не более получаса в день. Каждое утро у него в палате проходит консилиум, на котором решают - можно ли его отпускать. И как только немецкие врачи будут довольны работой легких - Геннадий Адольфович сразу же вернется", - заявил Игорь Терехов.

Полный текст интервью с заместителем Геннадия Кернеса можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" сообщала, что очередные слухи о смерти Кернеса оказались фейком.