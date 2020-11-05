В пятницу, 6 ноября, Кабинет министров Украины соберется на внеочередное заседание. Речь, вероятно, будет идти об ужесточении карантинных мер в стране.

Об этом сообщают источники "Страны".

Так, на внеочередном заседании правительство может согласовать ужесточение карантина в Украине. Отметим, о том, что Минздрав уже направил в Кабмин соответствующее предложение 5 ноября сообщал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Так, по словам Ляшко, в ведомстве хотели бы, чтобы в ТРЦ разрешили работать только магазинам. Также речь идет об ограничениях работы спортзалов и бассейнов, запрете массовых мероприятий. А в "красной" зоне магазинам хотят запретить работать с 20:00 до 07:00.

Напомним, "Страна" писала о том, что Кабмин 4 ноября также анонсировал ужесточение карантина.

Между тем, ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. 5 ноября в стране опять зафиксировали антирекорд по новым случаям Covid-19 - за сутки заразились 9 850 человек.