Специальный корреспондент "Страны" и блогер Олеся Медведева рассказала, как за год продвинулось дело журналиста Остапа Дроздова, который в эфире "5 канала" призвал лишить жителей Донбасса гражданских прав.

Об этом Олеся Медведева написала на своей странице в Facebook в четверг, 5 ноября.

Так, она напомнила, что заявление в полицию о совершении преступления Дроздовым по статье ч. 1, с. 3, 161 ст. УК Украины (разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти) было подано ею еще 30 октября 2019 года. После чего было открыто уголовное производство. Однако до сих пор оно практически не продвинулось.

"Первое. Скандальное заявление подозреваемого было направлено на лингвистическую экспертизу, но на уточняющие вопросы эксперта следователь не дала ответы. Она пыталась вызвать Дроздова на допрос, но в итоге его не допросили.

Второе. По данному делу поменяли следователя. Изначально была назначена практикантка Неля, которая не очень в принципе разбиралась в юриспруденции и не могла отличить потерпевшего от заявителя, что уже говорит о многом.

Третье. Руководитель следственного управления Подольского отделения полиции, как оказалось, не знает, как продвигается дело и продвигается ли, и кто назначен новым следователем. На вопрос о том, что с лингвистической экспертизой он ответил: "Да, экспертизу сделали, взрывчатых веществ не обнаружено". Это не шутка!" - сообщила корреспондент "Страны".

В свою очередь Олеся Медведева обратилась в прокуратуру с запросом, чтобы узнать о ходе разбирательства. В ответе Киевской прокуратуры было сказано, что следователь назначил судебную лингвистическую экспертизу.

Олеся Медведева также рассказала, почему, по ее мнению, расследование за такой длительный период практически не сдвинулось с места.

"Подобные дела у нас после Майдана работают только в одностороннем порядке. Примером служит открытое уголовное производство на пассажиров маршрутки с Славянске, которые якобы вытолкали женщину из автобуса за украинский язык, что абсолютно не так и в блоге я это подробно разбирала. А в ситуации с Дроздовым он "всего лишь" выражался против жителей Донбасса. Возможен так же вариант "указки сверху" не расследовать это дело, а дождаться истечения срока давности, чтоб его просто закрыть и не создавать прецедент", - написала спецкор "Страны".

При этом она заявила, что будет продолжать добиваться расследования дела и наказания виновных.

"Мы и дальше будем требовать в законном порядке расследования, мониторить ход следствия и заставлять правоохранительные органы работать и не допустим, чтобы это дело закрыли", - написала Олеся Медведева.

Напомним, 26 октября в эфире "5 канала" Дроздов призвал отобрать паспорта у жителей Донбасса и соответственно лишить их гражданских прав. Он также назвал людей, оставшихся в "ДНР" и "ЛНР" "выродками".

"В определенной мере это страшные люди... Я утверждаю, что Донбасс по своему гражданскому сознанию наихудший. Они в том "ДНР" и "ЛНР", кроме "Раши тудей" и Скабеевой, ничего не слушают. Это в принципе пропащие люди", - заявил журналист.

После чего Олеся Медведева подала заявление против телеведущего Остапа Дроздова за его высказывания, унижающие жителей Донбасса.

Однако полиция затягивала с открытием дела, и 12 ноября 2019 года сделать это правоохранителей обязал Шевченковский суд Киева.

После чего 18 ноября 2019 года Олеся Медведева побывала в Подольском райотделе, где тогда началось следствие.