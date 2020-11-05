В США еще продолжается подсчет голосов на президентских выборах, и Украина, сегодня 5 ноября, выступила со своей официальной позицией по их проведению и возможному итогу.

Ее озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга, который транслировал Facebook МИД.

Глава МИД заявил, что Украине неважно, кто победит на выборах США - Джо Байден или Дональд Трамп, поскольку Киев и так имеет двухпартийную поддержку в Америке.

"Хочу озвучить официальную нашу позицию, которая заключается в том, что какой бы выбор не сделал американский народ, мы будем успешно развивать и дальше стратегическое партнерство между США и Украиной. В этом нет никаких сомнений", - сказал Дмитрий Кулеба.

Министр напомнил, что союз Украины и США базируется не на персоналиях, а на системной поддержке, которую наша страна имеет и от Демократической партии и от Республиканской.

"Никто и ничто не сможет остановить развитие наших отношений и поддержку Америкой территориальной целостности Украины и нашей борьбы с российской агрессией", - уточнил Дмитрий Кулеба.

Ранее "Страна" сообщала, что Байден запустил сайт по передаче ему власти от Трампа.



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