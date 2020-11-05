Министерство здравоохранения планирует развернуть мобильные госпитали для пациентов с Covid-19 в трех регионах - в Киеве, в Донецкой и Одесской областях. В Донецкой области локацией для госпиталя выбрали город Краматорск.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 5 ноября.

"Сейчас рассматривается несколько вариантов, где именно он будет разворачиваться. Рассчитываем на 500-1000 коек. Обсчитали соответствующую сумму средств, которые будут выделены из государственного бюджета, а именно с ковидного фонда, на закупку оборудования, непосредственно самих кроватей, и заработные платы работникам, там будут работать ", - отметил Степанов.



Министр сообщил, что развертывание мобильных госпиталей нужно через вероятную нехватку коек в медучреждениях, а коечный фонд в ведомстве планируют увеличить еще на 20 000 единиц.

"Есть определенное количество коек, которая может быть отведена под лечения больных Covid-19, но если посмотреть на увеличение количества больных каждый день, то мы очень быстро можем восполнить этот фонд. В связи с этим, чтобы добавить кровати, было принято решение о развертывании в проблемных регионах мобильных госпиталей ", - пояснил глава Минздрава.

Так, по предварительным расчетам, такой госпиталь на 500 мест может стоить 245 млн грн, а в лечебном процессе может быть задействовано 1200 человек.

При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко уточнил, что временные госпитали имеют разворачиваться только в приспособленных помещениях с отоплением, вентиляцией и необходимыми санитарно-техническими условиями.



Ранее "Страна" сообщала, где в Киеве развернут мобильные госпитали для зараженных. Они могут появиться на территории Дворца Спорта или Выставочного центра.



Также говорилось про предложения о развертывании мобильных госпиталей. Глав облгосадминистраций призвали переходить от наблюдательного контроля к активным действиям.