20 ноября на православном календаре именины Валерия. Фото: Pikist
20 ноября на православном календаре именины Валерия. Фото: Pikist

Сегодня, 20 ноября, церковь вспоминает мученика Валерия Мелитинского. Именины отмечают обладатели имени Валерий, которое в переводе с латинского означает "быть сильным, здоровым".

Рассказываем, кем был Валерий Мелитинский, в чем помогает молитва этому святому. Также мы собрали поздравления и красочные открытки с именинами.

Значение имени и характер

Имя Валерий произошло от древнеримского родового имени, значение которого заключается в корне "valere", что означает здоровый. Обладателям этого имени приписывают усердие в работе, спокойный характер и стремительность в действиях. Порой он совершает отчаянные поступки. В коллективе отличается смелостью и рассудительностью, что заставляет остальных прислушиваться к его мнению. Он оптимистичен и приятен в общении. Имеет сильную энергетику и нередко добивается признания в обществе. 

Валерий достаточно самолюбив и не приемлет колкости в свой адрес, особенно со стороны женщин. Это надежный друг и верный семьянин. Большую роль в жизни для Валерия играют организованность и хорошее воспитание. По характеру Валера домосед, поэтому его главными увлечениями часто становятся чтение книг или коллекционирование. 

Валерий может стать успешным предпринимателем, архитектором или модельером. 

Кем был Валерий Мелитинский

Валерий Мелитинский жил в Мелитине (город в Армении) и пострадал за христианскую веру вместе с 32 мучениками во время правления императора Диоклетиана. Он отказался выполнять поручение правителя притеснять христиан, за что был заключен в темницу. После угроз отречься от Христа его подвергли пыткам и отрубили голову. Это произошло в 298 году. 

Святому молятся о прощении грехов, исцелении, искреннем покаянии, укреплении веры и просят помощи в разрешении сложных житейских ситуаций.

Икона святому мученику Валерию Мелитинскому

Поздравления и открытки

Валерия с днем ангела

Валера, пусть каждый твой день будет успешным и счастливым. Держи крепко за хвост удачу, пусть светлые моменты твоей жизни непременно побеждают грусть!

именины Валерия

Валера, пусть твое слово всегда будет весомым, а авторитет в кругу близких растет с каждым днем.

День Валеры

Валерий, пусть победы сами идут в твои руки, а желания исполняются! Тогда дни станут радостными и солнечными, несмотря на погоду за окном.

с Днем ангела Валерия 2020

Валера, желаю любви и понимания близких, отзывчивых и верных друзей. Здоровья крепкого и решительных действий, которые непременно приведут тебя к успеху!

День ангела Валерия

Валерий, двери празднику широко открывай

От сердца искренние поздравления принимай.

именины Валерия

В имени твоем заключается сила и бодрость,

Ты такой по жизни и есть,

Твой характер как гранитный камень твердый,

С тобой правда, выдержка и честь!

Валерий, с именинами

Валерію, бажаємо тобі завжди по життю залишатися таким само надійним. Ніколи не сумувати, частіше посміхатися та радіти новому дню.

Валера, с днем ангела

Пусть погода радует всегда и года пролетают неспешно,

С именинами поздравляем тебя, пусть не покидает надежда!

открытка с днем ангела Валерия

Пусть жизнь наполнится любовью, радостью и счастьем до краев, пусть чаще сердце стучит от радостных моментов!

День ангела Валеры 2020

Ах, Валера, будь самым лучшим и живи красиво 

В День ангела желаем мудрости, добра и мира!

Валерий с днем ангела

Бажаємо вершин і успіху кожного дня досягати,

У краще вірити і добрих друзів не забувати!

У час нелегкий ти вперед сміливо йди,

З оптимізмом в новий день дивись і крокуй до мети! 

С Днем ангела, Валерий

Оптимизм и вера в лучшее - это главный твой критерий,

Любви и вдохновения желаем, наш славный друг Валерий!

С Днем ангела, Валерий, гиф

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