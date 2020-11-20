Сегодня, 20 ноября, церковь вспоминает мученика Валерия Мелитинского. Именины отмечают обладатели имени Валерий, которое в переводе с латинского означает "быть сильным, здоровым".

Рассказываем, кем был Валерий Мелитинский, в чем помогает молитва этому святому. Также мы собрали поздравления и красочные открытки с именинами.

Значение имени и характер

Имя Валерий произошло от древнеримского родового имени, значение которого заключается в корне "valere", что означает здоровый. Обладателям этого имени приписывают усердие в работе, спокойный характер и стремительность в действиях. Порой он совершает отчаянные поступки. В коллективе отличается смелостью и рассудительностью, что заставляет остальных прислушиваться к его мнению. Он оптимистичен и приятен в общении. Имеет сильную энергетику и нередко добивается признания в обществе.

Валерий достаточно самолюбив и не приемлет колкости в свой адрес, особенно со стороны женщин. Это надежный друг и верный семьянин. Большую роль в жизни для Валерия играют организованность и хорошее воспитание. По характеру Валера домосед, поэтому его главными увлечениями часто становятся чтение книг или коллекционирование.

Валерий может стать успешным предпринимателем, архитектором или модельером.

Кем был Валерий Мелитинский

Валерий Мелитинский жил в Мелитине (город в Армении) и пострадал за христианскую веру вместе с 32 мучениками во время правления императора Диоклетиана. Он отказался выполнять поручение правителя притеснять христиан, за что был заключен в темницу. После угроз отречься от Христа его подвергли пыткам и отрубили голову. Это произошло в 298 году.

Святому молятся о прощении грехов, исцелении, искреннем покаянии, укреплении веры и просят помощи в разрешении сложных житейских ситуаций.

Поздравления и открытки

Валера, пусть каждый твой день будет успешным и счастливым. Держи крепко за хвост удачу, пусть светлые моменты твоей жизни непременно побеждают грусть!

Валера, пусть твое слово всегда будет весомым, а авторитет в кругу близких растет с каждым днем.

Валерий, пусть победы сами идут в твои руки, а желания исполняются! Тогда дни станут радостными и солнечными, несмотря на погоду за окном.

Валера, желаю любви и понимания близких, отзывчивых и верных друзей. Здоровья крепкого и решительных действий, которые непременно приведут тебя к успеху!

Валерий, двери празднику широко открывай

От сердца искренние поздравления принимай.

В имени твоем заключается сила и бодрость,

Ты такой по жизни и есть,

Твой характер как гранитный камень твердый,

С тобой правда, выдержка и честь!

Валерію, бажаємо тобі завжди по життю залишатися таким само надійним. Ніколи не сумувати, частіше посміхатися та радіти новому дню.

Пусть погода радует всегда и года пролетают неспешно,

С именинами поздравляем тебя, пусть не покидает надежда!

Пусть жизнь наполнится любовью, радостью и счастьем до краев, пусть чаще сердце стучит от радостных моментов!

Ах, Валера, будь самым лучшим и живи красиво

В День ангела желаем мудрости, добра и мира!

Бажаємо вершин і успіху кожного дня досягати,

У краще вірити і добрих друзів не забувати!

У час нелегкий ти вперед сміливо йди,

З оптимізмом в новий день дивись і крокуй до мети!

Оптимизм и вера в лучшее - это главный твой критерий,

Любви и вдохновения желаем, наш славный друг Валерий!