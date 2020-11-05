Верховная Рада рассмотрит законопроект, который вернет уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации, на следующей пленарной неделе. Вместе с ним будут рассмотрен пакет проектов законов, важных для преодоления конституционного кризиса.

Об этом в ходе заседания парламента в четверг, 5 ноября, сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Мы сегодня рассматривать этот законопроект не будем, поскольку нет вывода комитета (относительно альтернативного законопроекта – Ред.). Мы рассмотрим его на следующей неделе с другим пакетом законопроектов, которые важны для Верховной Рады для преодоления этого кризиса", - сказал он.

Так, по словам Разумкова, законопроект №4304 о восстановлении действия отдельных положений закона о предотвращении коррупции и Уголовного кодекса Украины, предусматривающий восстановлении электронного декларирования и уголовную ответственность за недостоверное декларирование, изначально планировалось рассмотреть в четверг. Однако в среду был зарегистрирован альтернативный законопроект №4304-1 авторства народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Дубинского, который профильный комитет еще не рассматривал.

Следующая пленарная неделя состоится 17-20 ноября.

Напомним, недавно Конституционный суд принял решение, которое отменило ответственность за декларирование недостоверной информации и лишило НАПК части полномочий.

После этого глава Офиса президента Ермак пообещал, что законы о декларировании доходов чиновников отменяться не будут.

Также мы писали о том, что 3 ноября Комитет поддержал законопроект Разумкова по электронному декларированию.