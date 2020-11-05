В Украине, в рамках ужесточения карантина из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в "красных" зонах, Министерство здравоохранения предложит правительству разрешить работать магазинам до 20:00.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, видео обнародовано в Facebook.

"Предлагаем разрешить "красным" карантинным зонам разрешить работу магазинов, но в период с 07:00 до 20:00 и при этом, чтобы количество посетителей было не более одного человека на 20 квадратных метров", - сказал Ляшко.

Он добавил, что такие рекомендации Минздрав предлагает, исходя из примера европейских стран.

Ляшко о магазинах - с 17:25

Ранее мы писали, что глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявлял, что Киев попадет "красную" зону карантина в ближайшее время.

Также сообщали, что глава Минздрава Максим Степанов анонсировал возможное введение Кабмином "карантина выходного дня".