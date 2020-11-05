Сегодня, 5 ноября, Россия высказала свое мнение по поводу предложения Киева о проведении выборов в Донбассе при условии демилитаризации региона и передачи границы.



Об этом сообщает со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ТАСС.



"Предложение Киева о проведении выборов в Донбассе при условии демилитаризации региона и передачи границы расходится с минскими договоренностями", - ответил Песков на предложение украинской стороны.

Ранее экс-президентом Украины Леонидом Кравчуком был озвучен "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В документе содержится предложение полностью прекратить конфликт и демилитаризовать неподконтрольные территории Донбасса в начале 2021 года. А 31 марта 2021-го - провести там местные выборы.

Так, в предложении о урегулировании ситуации на Донбассе первым и обязательным пунктом было прекращение вооруженного конфликта и полная демилитаризация ОРДЛО. После этого Украина должна будет взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность. Кроме того, планируется создание Свободной экономической зоны в рамках реализации особого порядка местного самоуправления.



Ранее "Страна" сообщала, что политической группе ТКГ по Донбассу поручили разработать план активации урегулирования конфликта в конце октября.



Также говорилось, что ТКГ согласовала четыре новые точки разведения сил на Донбассе.