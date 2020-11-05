Глава Министерства внутренних дел (МВД) Арсен Аваков заплатил из своих личных денег 23 879 евро за самолёт Falcon, которым освобожденного из под стражи нацгвардейца Виталия Маркива вернули из Италии.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают "Украинские новости" в четверг, 5 ноября.

По его словам, обстоятельства ситуации, которая сложилась с Маркивым, требовала максимальной оперативности.

"Поэтому министр внутренних дел Арсен Аваков за собственные средства нанял частный самолет Falcon. Об этом будет сообщено НАПК", - рассказал источник.

Он также добавил, что ориентировочная стоимость рейса составила 23 879 евро. Самолет находился в использовании с 10:45 по миланскому времени, полет длился 2:35.

Напомним, Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Энди Роккелли недалеко от Славянска в мае 2014 года.

В 2019 году суд в Италии приговорил нацгвардейца к 24 годам тюремного заключения.

Апелляцию по этому делу итальянский суд должен был рассмотреть весной 2020 года, однако из-за коронавируса и карантина процесс был фактически заблокирован. Во вторник, 3 ноября апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива и освободил его из-под стражи.