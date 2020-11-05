Израильская больница "Хадасса" сделала предварительный заказ на 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируа. Использовать "Спутник-5" в стране должен разрешить минздрав.

Об этом сообщает израильское издание Haaretz.

Так, гендиректор больницы "Хадасса" профессор Зеев Ротштейн, сообщи о планах обратиться в минздрав страны за разрешением на использование российской вакцины "Спутник-5" в Израиле. По его мнению, опасения, высказываемые по поводу российской вакцины, необоснованы, а критика в ее адрес связана с конкуренцией России и США в "гонке вакцин".

"Это как космическая гонка. Не удивительно, что русские назвали свою вакцину "Спутник-5". Они хотели напомнить американцам, кто первым вышел в космос", - заявил гендиректор "Хадассы".

При этом по словам Ротштейна, именно российское правительство попросило его обратиться за разрешением на использование вакцины в израильский минздрав. Также он заявил, что если клинические испытания российской вакцины на людях окажутся успешными и израильский минздрав одобрит ее использование, то "Спутник-5" могут предложить израильтянам в течение 2-3 месяцев.

Напомним, Венгрия заявила о готовности купить российскую вакцину против Covid-19.

Также мы писали о том, что американская вакцина от коронавируса не появится в широком доступе в этом году.