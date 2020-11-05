Народные депутаты на сегодняшнем заседании Верховной Рады приняли в первом чтении проект Государственного бюджета-2021. За соответствующее решение проголосовали 275 народных избранников.

За принятие бюджета в первом чтении проголосовали 209 "слуг народа" (по нынешним временам не так уж и мало). Им традиционно помогли группа "Доверие" и "За будущее", а также, весьма неожиданно - 19 депутатов от "Батькивщины".

"Впрочем, бюджет это такой документ, что открывает дорогу к сердцу любого депутата. Вопрос лишь в размере денежных "аргументов".

Но основная борьба будет перед вторым чтением. Когда депутаты постараются удовлетворить свои (и своих кураторов) хотелки", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Теперь кратко о важных моментах этого бюджета.

Расходы на содержание офиса Зеленского в нем растут на 40%. На ОП потратят более миллиарда гривен.

Курс доллара в этой версии бюджета - 29,1 грн. Инфляция - 7,3%. Минимальная зарплат в следующем году вырастет до 6,5 тысяч гривен.

Расходы на здравоохранение составят 4,2% ВВП (это рост на 0,8%). В основном - это деньги на предполагаемую вакцину от ковид, закупки оборудования и зарплаты врачам.

При это расходы на оборону тоже вырастут и составят почти 6% ВВП. Здесь львиная доля увеличения - 131 миллиард - также пойдет на зарплаты силовикам.

Напомним, Кабмин одобрил и направил в Раду проект Госбюджета-2021 еще 14 сентября. Но его рассмотрение откладывали из-за отсутствия кворума. И в октябре документ проголосовать не смогли, как планировалось ранее.

Также мы писали, что представитель Кабмина в Раде, народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан заявил, что проект Госбюджета-2021 год может быть принят в целом в течение ноября. Он добавил, что для этого уже сейчас за него необходимо проголосовать за основу, а в течение месяца вносить правки и работать над тем, чтобы принять его во втором чтении.