Министерство здравоохранения намерено применять все ограничения в "красной зоне" эпидемической опасности в том случае, если средний показатель положительности тестирования на коронавирус методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) на отнесенной к данной зоне административной единице будет превышать 20%.

Об этом сообщает заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга.



"Все административные единицы, которые отнесены к "красной зоне" выбирают ограничения с утвержденного для зоны списка", - напомнил Ляшко.



Также он заявил, что предлагается введение нового показателя. Если, кроме показателя заболеваемости 320 на 100 тыс. населения, на территории, показатель положительности результатов тестирования методом ПЦР превышает 20% от всех протестированных, то применяется полностью весь перечень ограничений.



"Сейчас средний показатель положительности по стране составляет 19%, однако в некоторых регионах он превышает 40%, что свидетельствует об активном эпидемическом процессе", - сообщил заместитель министра здравоохранения.



При этом в сам список ограничений предлагается внести изменения.



Так, Минздрав предлагает разрешить работу в "красной зоне" непродовольственных магазинов с 8:00 до 19:00 при условии ограничения количества посетителей 1 человек на 20 кв. м.



Также предлагается разрешить работу детских садиков и начальной школы (1-4 классы).



Сейчас в список возможных ограничений в "красной зоне" входят ограничения работы транспорта, образовательных учреждений, заведений общественного питания, непродовольственных магазинов, несрочных медицинских вмешательств, массовых мероприятий.



Сегодня, 5 ноября, зарегистрирован новый антирекорд по заболеваемости в Украине. Так, подтвердилось еще 9 850 новых случаев заражения коронавирусом.