Министерство здравоохранения Украины предложит правительству ужесточить в стране карантин. В частности, речь идет о новых ограничениях для ТРЦ, спортзалов и бассейнов, а также о запрете на проведение массовых мероприятий.

Об этом в ходе брифинга 5 ноября сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"К сожалению, ситуация с распространением коронавирусной болезни ухудшается, и не только в Украине... Несмотря на рекордный для Украины показатель количества выздоровевших, в больницах продолжают находиться на лечении более 27 тысяч человек... Сегодня мы хотим предложить правительству установить дополнительные карантинные ограничения в Украине. Они будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ", - сказал Ляшко.

Так, в Минздраве предлагают, чтобы в ТРЦ работали исключительно магазины.

"Так же хотим просить правительство запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, запретить деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают санитарных норм..." - сказал Ляшко.

Кроме того, предлагается рекомендовать субъектам хозяйствования установить отдельное время для обслуживания людей в возрасте старше 60 лет.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов анонсировал, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня".

Также мы писали о том, что Киев попадет "красную" зону карантина в ближайшее время.