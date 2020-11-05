Украина подготовила свой ответ на "дорожную карту", которую предложили "ДНР" и "ЛНР" в середине октября.

О том, то Киев готов изучать идеи сепаратистов и пообещал представить на их основе свой вариант урегулирования, сообщали ранее представители России - после очередного раунда переговоров.

Потом Леонид Кравчук подтвердил, что предложение действительно изучается. Правда, идеи оппонентов он раскритиковал. И сегодня заявил, что Украина подготовила свой детальный план по реинтеграции Донбасса.

"Страна" разбиралась, в чем его суть.

О чем шла речь в "дорожной карте"

Но для начала очертим основные тезисы плана "республик" Донбасса.

Он построен на принятии Радой нескольких основополагающих законов - в том числе об амнистии и особом статусе. Предлагается изменить уже действующий закон об особенностях местного самоуправления и дополнить его рядом норм. А сам статус отдельных территорий закрепить в украинской конституции до 2050 года.

То есть не навсегда. Это первое серьезное отличие от буквы Минских соглашений.

Второе отличие - изменение Конституции не увязано с вопросом о передаче границы. По "Минску-2" она передается Украине после того, как вступит в действие обновленная конституция с закреплением особого статуса ОРДЛО. В "дорожной карте" этого нет.

При этом граница переходит под контроль Украины через два месяца после выборов на неподконтрольных территориях. Где власть получат Донецкий и Луганский районные советы. Разделение их полномочий с Киевом будет регулироваться законом об особом статусе и другими нормативными актами.

В "дорожной" карте также прописаны условия возврата украинских банков и учреждений на территорию Донбасса, а также возвращения украинским собственникам ранее "национализированных" предприятий (это происходит через два месяца после передачи границы).

В остальном проект сепаратистов мало чем отличается от Минских соглашений и нынешней редакции украинского закона об особом статусе Донбасса: своя народная милиция, прокуратура, суды, языковая и культурная политика, особые отношения с Россией.

Также сепаратисты как одно из условий реинтеграции выставляют изменение скандальных украинизаторских законов (по языку и по образованию) - как минимум в части, чтобы наиболее драконовские нормы не действовали в ОРДЛО.

Детальнее о новых предложениях - в материале "Страны" Особый статус до 2050 года. "ДНР/ЛНР" предложили свой план возвращения в Украину.

Что предложил Кравчук

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сегодня заявил об украинской версии плана по Донбассу. Он называется "План совместных шагов".

Разберем его по пунктам.

1. Прекращение вооруженного конфликта и демилитаризация "республик" Донбасса.

"Все вооруженные формирования, наемники, вооружение всё должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года", - заявил Кравчук.

Как видим, о выводе украинских войск с территорий сопредельных речи не идет. Только из ОРДЛО. Что наверняка оппоненты не примут: то есть предлагается одностороннее разоружение.

После чего, естественно, никто не гарантирует дальнейшего исполнения "плана Кравчука" - поскольку это открывает путь для военного броска на "республики" и выхода к госгранице.

2. После демилитаризации отдельных территорий Украине передается граница, предлагает Кравчук.

То есть кордон и всю территорию "ЛДНР" предлагается просто передать Украине без всяких условий. Что также абсолютно неприемлемо ни для Москвы, ни для ее анклавов на Донбассе.

3. Параллельно Кравчук предлагает обсудить в ТКГ и принять в Раде некий "закон об ответственности" - то есть кого можно сажать за преступления в ходе войны на Донбассе, а кого нет. Согласованный закон потом принимает Рада.

"Есть преступники, есть люди, которые пришли туда убивать за деньги, - они должны нести ответственность, а другие – нормально жить и работать на своей, украинской земле", - уточнил глава украинской делегации.

Здесь, конечно, можно многие вопросы обсуждать. Однако есть предположение, что стороны не договорятся.

По Минским соглашениям амнистия предусмотрена для всех без исключений. Киев же постоянно говорит, что "коллаборанты" ответственность понесут - от реальных сроков до поражения в гражданских правах.

4. Международные организации (Красный крест, ОБСЕ) должны получить полный доступ на неподконтрольные территории до середины ноября. Миссию ОБСЕ Кравчук предлагает расширить до 1500 человек с прицелом на мониторинг неподконтрольного участка границы.

5. Обмен пленными по принципу "всех на всех" нужно провести до 15 декабря.

Отметим, что по "дорожной карте" такой обмен становится возможен только после того, как Рада утвердит план действий, оговоренный сторонами. Украина же предлагает обмен без всяких условий. В то время как Россия начала жестко увязывать прогресс в гуманитарных вопросах с продвижением в политических.

Поэтому вряд ли это предложение будет принято. Никто не хочет давать Зеленскому без ответных шагов пиариться на обменах.

6. До 31 марта 2021 года на отдельных территориях проводятся выборы. Их регулирует специальный закон.

7. Отмена российских указов и законов, которые касаются Донбасса: в частности, упрощенное принятие в гражданство России.

Здесь скорее всего прогресса не будет - кому раздавать свои паспорта это внутреннее дело любой страны. Тем более, что паспорта выдаются только на территории России.

8. Нет упоминаний об особом статусе Донбасса

Во всем заявлении Кравчука нет ни одного упоминания о том, что ОРДЛО после проведения выборов получат "особый статус", который обещан даже украинским законом, принятым еще в 2014 году.

Единственный есть намек на особый статус это обещание Кравчука ввести в упомянутый выше закон о выборах на Донбасса "формулы Штайнмайера", которая как раз и предусматривает предоставление особого статуса сразу после проведения выборов.

В тоже время, последующие разъяснения членов ТКГ (о них подробнее ниже) дают понять, что никакой особый статус, предусмотренный Минскими соглашениями, по плану Киева предоставлен не будет. Вместо него появляется некая "свободная экономическая зона".

О ней же говорится и в плане Кравчука.

9. Свободная экономическая зона для Донбасса до 2050 года.

Давняя идея Зеленского, которая, впрочем, получила отрицательный отзыв на недавнем опросе населения, затеянном президентом. Как теперь Зе сможет эту идею реализовать - непонятно: оппоненты немедленно припомнят ему опрос.

Но это дело десятое. Суть предложения по свободной экономической зоне более-менее коррелирует с "дорожной картой" сепаратистов, которые тоже пишут об особых налогах и тарифах для их территорий. То есть тут вопрос обсуждаем.

Но вопрос этот по сравнению с границей второстепенен.

Есть куда более серьезные проблемы.

Никакого особого статуса

В первую очередь, речь идет о двух проблемах.

Первая - передача контроля над границей (в Минских соглашениях написано, что это происходит после выборов, а Кравчук говорит, что нужно передать до выборов).

Вторая - внесение особого статуса в Конституцию (требование Минских соглашений). В плане Кравчука, как писалось выше, особый статус вообще не упоминается.

В комментарии "Стране" советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович подтвердил, что украинский план предусматривает проведение выборов на Донбассе после передачи контроля над границей.

Однако он уточнил, что речь идет о специфическом контроле до проведения выборов.

"Речь идет о специфическом контроле – при участии ОБСЕ и Украины. Акцент на ОБСЕ. Мы даем люфт, возможность договориться при желании договориться", – отметил Арестович.

Также он подтвердил, что украинский план не предусматривает особого статуса для Донбасса.

"Только Свободная экономическая зона. В Конституцию особый статус для территорий ОРДЛО вноситься не будет. Особый статус возможен только в рамках всеукраинской децентрализации. Это немного разные вещи, но тут только парламент принимает решение. Мы не можем влиять на парламент. Мы рекомендуем создать особые экономические условия на Донбассе. Насколько это затронет социальную политику и местное самоуправление – еще будем дискутировать", - заявил Алексей Арестович.

На вопрос о том, как быть с тем, что эти предложения противоречат Минским соглашениям и в целом повторяют прежнюю (уже не раз отвергнутую Россией и непризнанными "республиками") позицию украинских властей, Арестович сказал, то этим планом фиксируется "наша позиция, которая сейчас есть".

"И мы говорим: это – основа для переговоров. ОБСЕ попросила россиян обозначить свою политическую позицию на этот момент и пути выхода из ситуации. Мы предложили свою позицию. А дальше будут переговоры. Это только начало большого пути", - сказал Арестович, уточнив, что в плане заложена возможность для поиска компромиссов. То есть, план может меняться.

"Если предположить, что россияне хотят уйти из Донбасса, сохранив лицо, то наш план содержит такую возможность", - сказал "Стране" Арестович.

А будет ли компромисс?

Отметим, что Москва уже прокомментировала негативно "план Кравчука".

"Предложение Киева о проведении выборов в Донбассе при условии демилитаризации региона и передачи границы расходится с Минскими договоренностями", - заявил сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

То есть в главном у сторон полностью противоположная позиция.

РФ и "республики" предлагают проводить выборы, сохраняя статус-кво - и только потом распускать "ЛДНР" и отдавать границу. Так записано в Минских соглашениях.

Украина, как и раньше, предлагает все ровно наоборот. Причем не идет на уступки даже по вопросам амнистии (хотя это было бы проще всего).

Киев позицию вообще не сдвигает - хотя в той же "дорожной карте" сепаратистов есть весьма существенные отступления от некоторых пунктов "Минска".

Более того, отступление идет даже от ранее заявленных позиций по особому статусу. По крайней мере до сих пор никто в Киеве прямо не говорил, что его предоставлять не будет, а действие соответствующего закона продлевалось из года в год. В плане же Крачука тема особого статуса фактически похоронена и заменен на не очень понятную "свободную экономическую зону".

Поэтому, скорее всего, предложения Кравчука будет трактоваться Россией и "республиками" не как приглашение к компромиссу, а как желание сорвать любые договоренности, вбрасывая максимально неприемлемые предложения.

А значит, политика Зеленского изменений не претерпела: подступать к реальному политическому урегулированию на основе Минских соглашений (что единственное сейчас и может закончить войну) по-настоящему никто не собирается. Максимум - есть желание пиариться на теме мирных переговоров, проводя обмены и безрезультатные встречи в Нормандском формате.