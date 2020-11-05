После того как Рада провалила голосование законопроекта по РРО, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП, украинские предприниматели намерены перекрывать международные трассы по всей стране, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

А если до 21 ноября парламент не примет соответствующие законы, то представители микробизнеса будут вынуждены перекрывать дороги на длительный срок.

Об этом сказано в заявлении движения #SaveФОП, опубликованном в Facebook.

"Констатируем, что председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Гетманцев и его приспешники, откровенно саботируют все положительные законодательные предложения, а своими действиями существенно ухудшают условия ведения предпринимательской деятельности для физических лиц-предпринимателей и фактически уничтожают микробизнес в Украине", - сказано в сообщении.

Уточняется, что микропредприниматели разочарованы пренебрежением их требованиями и нарушением договоренностей, а также возмущены законодательными инициативами, которые ставят физических лиц-предпринимателей на грань выживания.

"Все правовые методы коммуникации институтов гражданского общества в части сохранения микробизнеса и принятия крайне важных законопроектов №№3853-1(2), 3993 движением #SaveФОП исчерпаны", - заявили в организации.

Теперь активисты движения #SaveФОП намерены провести региональные акции "Право на труд" путем предупредительных краткосрочных перекрытий международных трасс с 5 по 17 ноября. Цель акций - привлечь внимание к вопросу сохранения микробизнеса в Украине.

"Если Верховная Рада Украины до 21 ноября не примет законопроекты №№3853-1(2), 3993 за основу и в целом и центральная исполнительная власть не примет решение относительно запрета выборочного закрытия любого бизнеса в Украине на время карантина, активисты движения #SaveФОП планируют провести долгосрочное перекрытия международных трасс по всей территории Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, вчера, 4 ноября, Рада провалила голосование за отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП.

Также мы писали о том, на что готов бизнес после провала проекта по РРО.