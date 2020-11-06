На сегодня, 6 ноября, официально объявлен второй тур выборов мэра в 14 крупных городах Украины и одном небольшом.

Голосование рассредоточили на два воскресенья - 15 и 22 ноября. "Страна" рассказывает, где точно состоятся повторные выборы и кто примет в них участие.

Дедлайн по объявлению всех результатов местных выборов 2020 года как раз сегодня. К этому времени должны обнародовать все итоги, включая цифры по Киеву. Там во второй тур, согласно экзитполам, должны были выйти нынешний мэр Виталий Кличко и предыдущий Александр Попов. Но по итогу объявили, что Кличко победил в первом с результатом в 50,52%.

В подвешенном состоянии находится Борисполь - действующий мэр и лидер гонки умер. Там пройдут новые выборы, но, скорее всего, уже зимой.

Разбирались, где и когда пройдут вторые туры выборов.

Одесса

Здесь второй тур пройдет 15 ноября.

На должность городского головы Одессы претендуют действующий мэр Геннадий Труханов (в первом туре набрал 38,3% голосов) и кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик (19,4%).

Труханов занимает пост мэра с 2014 года, победив на внеочередных выборах, а в 2015 году он переизбрался на пост. Ранее он был народным депутатом от "Партии регионов".

В отношении Труханова, когда он уже был городским головой, возбудили несколько уголовных дел, связанных с недвижимостью в Одессе и недостоверным декларированием. Подробнее об этом в материале "Страны": "Что стоит за валом уголовных дел против мэра Одессы Труханова".

Правда, сейчас, буквально накануне второго тура, ВАКС закрыл одно из дел на Труханова. Формально - из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение. По факту же информационно это сработало как пас от власти Труханову: центральная власть не заинтересована в победе кандидата от "Оппозиционной платформы".

Во времена Порошенко Геннадий Труханов тесно с ним сотрудничал и публично поддержал его накануне президентских выборов. Сейчас он об этом не вспоминает и выступает с инициативами, такими как возвращения имени маршала Жукова проспекту героев Небесной сотни, что, впрочем, многими воспринимается как предвыборній пиар.

Николай Скорик возглавлял Одесской областной совет и был губернатором Одесской области. В 2019 году он избрался в Раду от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Народным депутатом является до сегодняшнего дня.

Кампанию Скорик строит на критике Труханова - от коррупции и хаотичной застройки до сотрудничества с национал-радикалами и Порошенко.

Разница между кандидатами в первом туре выборов была двойной в пользу Труханова. Однако во втором туре часть избирателей, негативно настроенных в отношении действующего мэра, может уйти к Скорику. Поэтому выборы в Одессе могут показать весьма интересные расклады.

Сумы

Здесь второй тур также назначен на 15 ноября.

Кандидаты - представитель "Батькивщины", нынешний мэр Александр Лысенко (44,2%) и кандидат от "Европейской солидарности" Вадим Акперов (14,71%). Последний был врио губернатора Сумской области уже при Зеленском.

Луцк

Во второй тур, который состоится 15 ноября, выходят Игорь Полищук из "За будущее" (32,47%) и самовыдвиженец Богдан Шиба (13,14%).

Полищук в 2017 году был исполняющим обязанности мэра Луцка. До этого работал юрисконсультом и замглавы правления фонда Игоря Палицы "Тільки разом". Палица - лидер партии "За будущее", которая имеет прочные позиции в Волынской области. Для нее это базовый регион.

Шиба был мэром Луцка, первым зампредседателя Волынской ОГА, а сейчас руководит ГП "Волыньстандартметрология".

Херсон

Второй тур выборов мэра в Херсоне назначен на 15 ноября. За кресло мэра поборются депутат Игорь Колыхаев (30,75%) и бывший мэр Владимир Сальдо (17,09% ).

Игоря Колыхаева в 2019 году избрали народным депутатом по 184-му мажоритарному округу в Херсоне. В 2015-2019 годах он был членом фракции "Блок Петра Порошенко" в облсовете. В Верховной Раде Колыхаев вошел в группу "За майбутнє".

Владимир Сальдо был городским головой с 2001 по 2012 годы. После этого он был депутатом горсовета, возглавляет херсонскую ассоциацию строителей и инвесторов "Стройинвестсоюз".

Краматорск

Кандидаты в Краматорске: самовыдвиженцы Александр Гончаренко и Андрей Панков - 48,61% и 37,75% в первом туре соответственно. То есть разрыв для второго тура, который состоится 15 ноября, не слишком велик.

Андрей Панков - действующий мэр Краматорска с 2015 года. Он - банкир. Ранее занимал руководящие должности в донбасских филиалах ПриватБанка, ПУМБа, Брокбизнесбанка. Его в СМИ связывают с бизнесменом Ринатом Ахметовым.

Александр Гончаренко - крупный аграрный бизнесмен. Входил в партию "Наш край", он - депутат Краматорского горсовета.

Гончаренко считается членом команды нардепа от "Доверия" Максима Ефимова. Его во втором туре будет поддерживать ОПЗЖ.

Каменец-Подольский

Во втором туре (15 ноября) за лидерство в Каменце-Подольском будут бороться самовыдвиженец Владимир Мельниченко (40,47%) и представитель "Свободы" Михаил Поситко (35,46%).

Владимир Мельниченко был представителем "Партии регионов", дважды народным депутатом Украины, зампредседателя правления Каменец-Подольского сахарного завода.

Националист Поситко - действующий депутат Каменец-Подольского городского совета. Как видим по первому туру, он отстает от Мельниченко всего на 5%. То есть во втором туре это различие может быть нивелировано.

Украинка

Второй тур 15 ноября пройдет и в Украинке Обуховского района Киевской области.

Здесь население около 16 тысяч человек, а поэтому довыборов быть не должно. Однако два кандидата - Оксана Кирилюк от "Слуги народа" и Александр Туренко из "ЕС" - набрали по 17,4%. Более того, у них даже совершенно идентичное количество голосов - по 1233.

В связи с этим состоится повторное голосование.

Днепр

В Днепре во второй тур, который состоится 22 ноября, выходят действующий мэр Борис Филатов и местный политик Загид Краснов.

Теризбирком, по данным местных СМИ, так распределил голоса между ними после первого тура:

Филатов — 46,41% — 101 617 голосов.

Краснов — 13,15 % — 28 804 голосов.

То есть пока больше шансов на победу у действующего мэра.

Борис Филатов начинал свою политическую карьеру членом команды Игоря Коломойского. В 2014 году его назначили главой Днепропетровской ОГА. Позже отношения между ними испортились и перешли в открытую вражду. С Зеленским и его офисом у Филатова также натянутые отношения.

Загид Краснов - бизнесмен и политик. Он сменил несколько партий за последние годы (был в "Громаде" Павла Лазаренко, "Нашей Украине", "Сильной Украине" Сергея Тигипко). Три месяца занимал пост секретаря Днепропетровского горсовета в 2015-2016 годах. Также создал свою партию "Общественная сила", сейчас - депутат горсовета от нее.

Кривой Рог

В Кривом Роге во второй тур (22 ноября) вышли Юрий Вилкул и Дмитрий Шевчик.

Первое место у Юрия Вилкула 45,90% голосов. У Дмитрия Шевчика - 25,66% голосов.

Юрий Вилкул (отец политика Александра Вилкула, который баллотировался в мэра Днепра, но не прошел во второй тур) уже десятый год руководит Кривым Рогом. До недавнего времени отца и сына относили к финансово-промышленной группе Рината Ахметова. Но в эту кампанию Вилкул решил пойти во главе собственного политпроекта в Днепропетровской области и с Ахметов серьезно поссорился.

Дмитрий Шевчик - топ-менеджер принадлежащей Ринату Ахметову компании "Метинвест", депутат Днепропетровского облсовета от партии "Оппозиционный блок". На выборы он шел от "Слуги народа".

Львов

Во Львове втором туре (22 ноября) примут участие нынешний мэр Львова Андрей Садовый. В первом туре он набрал 40,09% голосов. А также бывший губернатор области, кандидат от партии Порошенко Олег Синютка - 31,1%.

Садовой был мэром Львова уже трижды, в четвертый раз обещал не баллотироваться, но все-таки пошел на выборы вновь.

Часть львовян в заслугу Садовому ставят развитие туристической привлекательности города и придерживаются мнения: "пусть будет, как есть, лишь бы не хуже". Недовольные его управлением вменяют Андрею Садовому коррупцию и дерибан (город в восемь раз увеличил долги, казна оказалась в миллиардных минусах), чрезмерно активную застройку города, разбитые дороги, нуждающиеся в капремонте дома, отсутствие парковок, проблему с мусором и общественным транспортом.

Олег Синютка - бывший заместитель и соратник Садового. Одни утверждают, что именно он делал во Львове основу работу, пока мэр "привлекал туристов". Также в плюс ему работает поддержка партии Порошенко, которая имеет во Львове сильные позиции. Другие говорят, что в свою бытность губернатором вместе с Порошенко он блокировал вывоз мусора из Львова и утопил город в отходах из-за борьбы Порошенко с Садовым.

Полтава

Во второй тур (22 ноября) выходят Сергей Иващенко от "Слуги народа" и Александр Мамай от "За будущее". По экзитполам небольшой перевес в первом туре был у Мамая.

Сергей Иващенко - бизнесмен и застройщик. В 2019 году он баллотировался Раду от Аграрной партии Украины, но получил 3,22% голосов.

Александр Мамай дважды побеждал на выборах мэра Полтавы в 2010 и 2015 годах, но последнюю каденцию так и не доработал. В 2018 году Полтавский городской совет выразил ему недоверие и отправил в отставку.

То есть у Мамая довольно большая негативная история, и поэтому у "Слуг народа" есть некий шанс получить кресло мэра хотя бы в одном областном центре.

Славянск

В Славянске второй тур состоится 22 ноября.

За должность мэра будут 22 ноября сражаться глава правления Славянского машиностроительного завода Павел Придворов (от "Оппозиционной платформы – За жизнь") и нынешний мэр Вадим Лях от "Оппозиционного блока".

Придворов в первом туре лидирует с 32% голосов. У действующего градоначальника - 30,78%.

Ужгород

Это еще один областной центр (кроме Полтавы), где победить может кандидат от "Слуги народа".

Во втором туре (22 ноября) сразятся самовыдвиженец-мэр Богдан Андреев и Виктор Щадей от "Слуги народа". У обоих кандидатов по экзитполам в районе 21-22% с перевесом в пользу Андреева.

Богдан Андреев - действующий мэр Ужгорода. Был членом Партии Регионов и "Видрождення".

На выборах 2019 года шел в Раду по спискам партии "Оппозиционный блок" под номером 7, но партия набрала 3% голосов и не прошла в Раду.

Виктор Щадей был и.о. мэра Ужгорода, секретарем Ужгородского городского совета, советником председателя Закарпатской ОГА и главредом местной газеты.

Дрогобыч

За должность мэру будут 22 ноября соревноваться самовыдвиженцы Андрей Веселый (гендиректор ООО "Брати") и Тарас Кучма (нынешний мэр Дрогобыча).

Бровары

Во втором туре (22 ноября) Андрей Ратник от "Слуги народа" и Игорь Сапожко от политической партии "Команда Игоря Сапожко - Единство".

Ровно

Кандидаты на второй тур, который состоится 22 ноября - Виктор Шакирзян из "Ровно вместе" (19,84%) и Александр Третьяк от партии Порошенко (16,93%).

Шакирзян был бизнесменом. Занимался строительством домов и дорог, сдачей в аренду стройтехники, предоставлял услуги по грузовым перевозкам, продавал песок и щебень. Был волонтером, получил медаль от "Правого сектора".

Александр Третьяк - ректор протестантской Ровенской духовной семинарии и академии Христиан веры евангельской.



Николаев

В Николаеве второй тур назначен на 22 ноября. В него вышли действующий мэр Александр Сенкевич (партия "Пропозиція") -38,94% и Владислав Чайка от "Оппозиционной платформы За жизнь" - 29,31%.

На прошлых выборах 2015 года бизнесмен Александр Сенкевич шел как кандидат от "Самопомочи". На второй срок его выдвинула "партия мэров", созданная мэром Днепра Борисом Филатовым.

Владислав Чайка - сын бывшего мэра Николаева Владимира Чайки, который умер в 2013 году, занимая кресло городского головы.

Где еще может пройти второй тур

В Черкассах, по данным экзитполов там могут схлеснуться действующий мэр Анатолий Бондаренко (32%), бунтовавший против карантина, и представитель "Голоса" Виктор Евпак (19%).

В Черновцах также по экзитполам побеждали Роман Кличук (Единая Альтернатива) — 27,5% и Виталий Михайлишин — 21,1%.

Новые выборы в Борисполе из-за смерти мэра

В Борисполе Киевской области первое место на выборах занял действующий мэр Анатолий Федорчук.

Представитель партии "Наш край" получил 24,93% избирателей. На втором месте - кандидат от партии "Европейская солидарность" Владимир Борисенко с 13,99% голосов.

Спустя два дня после выборов Федорчук скончался он коронавируса. По данным "Опоры", что в Бористоле новые выборы могут назначить на зимний месяц.