Почтовая служба США (USPS) после президентских выборов должна доставить бюллетени в избирательные комитеты до субботы, 7 ноября.

Об этом со ссылкой на чиновника ведомства сообщает CNN.

Так, Кевин Брэй, отвечающий за всю обработку почты во время выборов, заявил в суде в среду, 4 ноября, что Почтовая служба США продолжит принимать дополнительные меры по доставке бюллетеней вплоть до субботы, чтобы гарантировать подсчет голсов, отправленных по почте.

Данное решение вынесено с учетом того факта, что более десяти штатов разрешают подсчет бюллетеней с должным штемпелем, если они поступают после дня выборов, однако Почтовая служба не успевает их доставить в срок.

Отмечается, что подтверждения о доставке не были получены в том числе и из такого важного для определения результатов голосования штата, как Пенсильвания.

Брей так же сказал, что USPS продолжит использовать сеть экспресс-почты, которая гарантирует доставку в течение одного-двух дней.

Напомним, почтовая служба США не уложилась в сроки, отведенные судом для проверки отделений на предмет бюллетеней, которые еще не доставлены в избирательные комиссии. Также она не успевает доставить их к окончанию дня президентских выборов, как положено по правилам.

Вторник, 4 ноября, считался последним днем, когда бюллетени могут быть отправлены по почте, чтобы быть засчитанными на выборах 2020 года.

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