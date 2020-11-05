В США уже второй день подряд продолжается подсчет голосов после выборов президента. В Портленде, штат Орегон, уже начались массовые беспорядки. Туда вошли части Национальной гвардии.

Об этом сообщает USA Today.

Так, губернатор штата Орегон Кейт Браун отдал соответствующее распоряжение, поскольку полиция фиксирует "широкомасштабные правонарушения" в крупнейшем городе штата.

Уже минимум 10 протестующих были арестованы. По данным полиции, один из них был вооружен пистолетом, ножом и самодельным взрывным устройством. В ходе протестов полицейские так же подверглись нападениям.

По информации полиции, в Портленде действуют две группировки протестующих.

Ранее мы писали, что Джо Байден рассказал, что сделает первым делом, если заедет в Белый дом

Так же мы рассказывали, что Байден запустил сайт по передаче ему власти от Трампа.