После выборов в Портленде начались массовые беспорядки. В город вошла Нацгвардия США
В США уже второй день подряд продолжается подсчет голосов после выборов президента. В Портленде, штат Орегон, уже начались массовые беспорядки. Туда вошли части Национальной гвардии.
Об этом сообщает USA Today.
Так, губернатор штата Орегон Кейт Браун отдал соответствующее распоряжение, поскольку полиция фиксирует "широкомасштабные правонарушения" в крупнейшем городе штата.
Уже минимум 10 протестующих были арестованы. По данным полиции, один из них был вооружен пистолетом, ножом и самодельным взрывным устройством. В ходе протестов полицейские так же подверглись нападениям.
По информации полиции, в Портленде действуют две группировки протестующих.
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