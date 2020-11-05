В четверг, 5 ноября, предстоятелю УПЦ (МП) Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию (в миру Оресту Березовскому) исполняется 76 лет.

Онуфрий родился 5 ноября 1944 года в семье священника в селе Корытное Вижницкого района Черновицкой области. В монахи его постригли 18 марта 1971 года.

С 20 июля 1988 года по ноябрь 1990 года он был наместником Почаевской лавры. Архиереем стал 9 декабря 1990 года. В 1994 Онуфрий был возведен в сан архиепископа, в 2000 году - стал митрополитом.

А 13 августа 2014 года Онуфрий был избран и наречен новым предстоятелем Украинской православной церкви (МП) по результатам тайного голосования.

Напомним, "Страна" писала о том, как 25 июня в Украине проходило празднование дня ангела предстоятеля УПЦ Онуфрия.

Также мы писали о том, что предстоятель УПЦ (МП) Онуфрий назвал взаимное прощение единственным путем к мирной жизни.