Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект Зеленского о судебной реформе. А замечания Венецианской комиссии к документу - учесть в виде правок ко второму чтению.

Об этом со ссылкой на главу Комитета Андрея Костина пишет "Интерфакс-Украина".

Так, законопроект президента №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" поддержали 12 членов комитета, все это представители фракции "Слуги народа".

"Это говорит о твердой позиции "Слуги народа" восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины, причем сделать это в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, которая приняла их в отношении президентского законопроекта №3711", - сообщил Костин.

При этом он задекларировал готовность учесть все рекомендации Венецианской комиссии в виде правок к законопроекту между первым и вторым чтением. Речь о рекомендациях, которые касаются тщательной проверки будущих членов ВККС и баланса полномочий Высшего совета правосудия и ВККС.

"Мы готовы, как большинство в профильном Комитете, поддержать институциональную автономию ВККС. Об этом как раз указала Венецианская комиссия. Мы готовы поправить норму о том, так сказать, круге международных организаций, которые будут давать своих экспертов в конкурсную комиссию по отбору новой ВККС, как это рекомендовано Венецианской комиссией", - сказал Костин.

По словам депутата, если раньше Венецианская комиссия в своих выводах направляла Верховную Раду к тому, чтобы "компетенция ВККС постепенно передавалась в сторону Высшего совета правосудия", то сейчас Венецианская комиссия четко подтвердила, что с учетом сегодняшней ситуации в Украине должна быть отдельная Высшая квалификационная комиссия судей Украины.

"Имея в виду дефицит кадров в судебной системе - это более 2 000 вакансий, и имея в виду необходимость завершения переаттестации действующих судей, а это тоже более 2 000 человек. И понимая, что в данный момент необходимо, чтобы ВККС была автономным органом, пользовалась достаточной автономией от Высшего совета правосудия", - заявил он.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как Зеленский хочет поменять судебную систему Украины.

Также мы сообщали, что глава дипломатии ЕС пообещал Украине не отнимать безвиз, но потребовал назначить "правильных" судей.