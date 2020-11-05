После президентских выборов в США там впервые зарегистрировали более 100 000 зараженных коронавирусом за сутки. А за все время с начала пандемии в Америке выявили уже более 9,4 млн случаев Сovid-19.

Об этом сообщает The Washington Post в четверг, 5 ноября.

Так, по состоянию на среду, 4 ноября, в 17 штатах, в том числе в Вирджинии, Канзасе, Теннеси, зафиксировали наибольший прирост случаев заражения Сovid-19 за минувшие 24 часа.

За сутки коронавирусом заразились 104 004 жителей США, 52 000 человек были госпитализированы, 1 100 заболевших умерли. Всего с начала пандемии в США зарегистрировано 232 500 летальных случаев от Covid-19.

Напомним, на президентских выборах в США, которые состоялись 3 ноября, наблюдалась самая высокая за 120 лет явка избирателей. В голосовании поучаствовали 160 млн человек.

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