Минздрав показал свежую статистику коронавируса в регионах Украины на 5 ноября
В Украине, где число заразившихся коронавирусом подбирается к 10 000 человек в сутки, общее количество заболевших Covid-19 достигло отметки в 430 467 человек.
Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Киеве (+983), Харьковской (+771), Хмельницкой (+550), Запорожской (+523) и Донецкой (+506) областях.
Об этом в Telegram-канале "Коронавирус Инфо" сообщает пресс-служба Минздрава.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 5 ноября:
Киев - 41 373 случая;
Винницкая область - 11 644 случая;
Волынская область - 14 889 случаев;
Днепропетровская область - 16 600 случаев;
Донецкая область - 12 873 случая;
Житомирская область - 16 598 случаев;
Закарпатская область - 15 849 случаев;
Запорожская область - 11 750 случаев;
Ивано-Франковская область - 22 521 случай;
Киевская область - 18 329 случаев;
Кировоградская область - 2 813 случаев;
Луганская область - 4 104 случая;
Львовская область - 32 069 случаев;
Николаевская область - 9 306 случаев;
Одесская область - 26 838 случаев;
Полтавская область - 11 079 случаев;
Ровенская область - 20 671 случай;
Сумская область - 13 196 случаев;
Тернопольская область - 21 499 случаев;
Харьковская область - 40 330 случаев;
Херсонская область - 4 852 случая;
Хмельницкая область - 17 989 случаев;
Черкасская область - 10 085 случаев;
Черновицкая область - 23 708 случаев;
Черниговская область - 9 502 случая.
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