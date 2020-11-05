В Украине, где число заразившихся коронавирусом подбирается к 10 000 человек в сутки, общее количество заболевших Covid-19 достигло отметки в 430 467 человек.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Киеве (+983), Харьковской (+771), Хмельницкой (+550), Запорожской (+523) и Донецкой (+506) областях.

Об этом в Telegram-канале "Коронавирус Инфо" сообщает пресс-служба Минздрава.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 5 ноября:

Киев - 41 373 случая;

Винницкая область - 11 644 случая;

Волынская область - 14 889 случаев;

Днепропетровская область - 16 600 случаев;

Донецкая область - 12 873 случая;

Житомирская область - 16 598 случаев;

Закарпатская область - 15 849 случаев;

Запорожская область - 11 750 случаев;

Ивано-Франковская область - 22 521 случай;

Киевская область - 18 329 случаев;

Кировоградская область - 2 813 случаев;

Луганская область - 4 104 случая;

Львовская область - 32 069 случаев;

Николаевская область - 9 306 случаев;

Одесская область - 26 838 случаев;

Полтавская область - 11 079 случаев;

Ровенская область - 20 671 случай;

Сумская область - 13 196 случаев;

Тернопольская область - 21 499 случаев;

Харьковская область - 40 330 случаев;

Херсонская область - 4 852 случая;

Хмельницкая область - 17 989 случаев;

Черкасская область - 10 085 случаев;

Черновицкая область - 23 708 случаев;

Черниговская область - 9 502 случая.

Ранее мы писали, что в отелях карпатского курорта "Буковель" от туристов стали требовать ПЦР-тесты на коронавирус.

Также сообщали, что киевляне, помимо коронавируса, резко стали болеть ОРВИ и гриппом.