По состоянию на утро четверга, 5 ноября, в Украине подтвердилось еще 9 850 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии таким образом достигло отметки в 430 467 человек.

И это новый печальный антирекорд. Предыдущий был отмечен вчера 4 ноября, когда было выявлено 9 524 зараженных.

Добавим также, что вчера, в Украине общее число зараженных достигло показателя в 420 617 человек.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 7 924 пациента с этим диагнозом. Выздоровели уже 184 782 человека. Об этом передает Минздрав в Телеграм-канале "Коронавирус инфо".

Напомним, мы сообщали, что киевский Дворец спорта начали переоборудовать под госпиталь для зараженных коронавирусом.

Также "Страна" рассказывала о том, что по вопросу коронавируса в Раде заслушают 6 ноября премьера Шмыгаля.