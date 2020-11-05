Несмотря на то, что в США еще продолжают считать голоса на выборах президента, кандидат от Демократической партии Джо Байден уже рассказал, что сделает первым делом в случае своей победы.

Об этом он написал в Twitter.

Так, он заявил, что в случае победы на выборах сразу после инаугурации вернет страну в Парижское соглашение по климату.

"Сегодня администрация Трампа официально вышла из Парижского соглашения по климату. И ровно через 77 дней к нему вернется администрация Байдена", - написал демократ.

Ранее мы писали, что Байден уже запустил сайт по передаче ему власти от нынешнего президента США Дональда Трампа.

Так же рассказывали, что для победы на выборах президента США кандидату от демократов осталось взять Неваду.