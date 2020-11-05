В США продолжается подсчет голосов после выборов президента. Он длится уже вторые сутки.

Весь вчерашний день по количеству выигранных штатов лидировал Дональд Трамп. Однако к вечеру 4 ноября его преимущество начало таять: в ключевых Висконсине и Мичигане победу внезапно вырвал Джо Байден.

Это произошло буквально на последних процентах. И связано скорее всего с тем, что к этому времени начали считать голоса людей, которые выбирали президента по почте - такой формат многие избрали из-за пандемии коронавируса.

"Почтовое" голосование, как считается в США, более лояльно к Байдену. Впрочем, у Трампа говорят, что его соперник вырвался вперед благодаря вбросам бюллетеней. И готовятся оспаривать выборы в двух указанных штатах, а также Пенсильвании, где преимущество президента также быстро уменьшается по мере подсчета голосов.

Борьба за эти штаты обусловлена избирательной системой США: каждый штат дает кандидату энное число специальных уполномоченных - выборщиков. При достижении 270 выборщиков, кандидат может фиксировать свою победу.

У Байдена сейчас 264 выборщика, то есть до победы ему нужно всего шесть голосов.

Хронику противостояния Байдена и Трампа за 3-4 ноября мы отслеживали в отдельном материале. Сегодня "Страна" следит за выборами президента Америки в режиме онлайн.

08:28 В Пенсильвании Байден догоняет Трампа - разрыв уже чуть больше двух процентов, хотя еще вчера днем он составлял 13%. Посчитано пока только 89% голосов. У Трампа заявляют о вбросах бюллетеней в крупнейшем городе штата - Филадельфии.

08:22 В штате Орегон вспыхнули беспорядки, местные власти направляют в Портленд Нацгвардию. В штате еще вчера победил Байден.

08:17 В Неваде пересчитано только 75% протоколов. С незначительным отрывом лидирует кандидат от демократов.

08:10 Пока неясна до конца ситуация в штатах Пенсильвания, Северной Каролина, Джорджия и Невада. В первых трех ведет Трамп, Невада пока за Байденом. Именно шести выборщиков от Невады ему недостает для общей победы.