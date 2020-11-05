Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали на взятке главу Черниговской районной государственной администрации, депутата городского областного совета.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 10 000 долларов у местного жителя. В такую ​​сумму он оценил выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и согласование изменений целевого назначения земельных участков площадью 6 гектаров в Черниговской области.

Правоохранители задержали злоумышленника, согласно ст. 208 Уголовно-процессуальному кодексу Украины, при получении всей суммы неправомерной выгоды.

В настоящее время проходят обыски по месту работы и жительства фигуранта.

В СБУ добавили, что в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов коррупции задержанного.

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