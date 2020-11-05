В США продолжается подсчет голосов на выборах президента, который сопровождается громкими скандалами.

Так, государственный секретарь штата Мичиган Джоселин Бенсон ответила на иск штаба президента США Дональда Трампа о приостановке подсчета голосов.

"Это безосновательный иск. Это настоящий пример типа дезинформации, призванной посеять сомнения среди избирателей в достоверности нашего избирательного процесса", - заявила она в эфире телеканала CBS.

Бенсон добавила, что в избирательных комиссиях строго соблюдали все правила, учитывая каждый голос. По ее словам, подсчет велся по всем правилам прозрачно и вне зависимости от партийных симпатий.

Уточним, что штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие возможности следить за процессом.

Ранее "Страна" сообщала, что Байден уже запустил сайт по передаче ему власти от Трампа.