Несмотря на то, что в США еще продолжается подсчет голосов на выборах президента, кандидат от демократов Джо Байден настолько уверен в своей победе, что уж открыл сайт по передаче ему власти.

Пока на сайте Байдена размещено только одно сообщение. Приводим его полностью.

"Американский народ определит, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов. В нескольких штатах страны до сих пор ведется подсчет голосов. Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезны - от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости - и команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена-Харрис могла приступить к работе в первый день", - говорится в заявлении.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп наорал на хозяина Fox News из-за прогноза в пользу Байдена.