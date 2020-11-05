Президент Польши Анджей Дуда успешно преодолел коронавирусную инфекцию и уже вновь вернулся к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский.

"Президент Анджей Дуда закончил период карантина после того, как у него был обнаружен коронавирус, и он вернулся к своим обязанностям", - уточнил Спихальский, как передает RMF24.

Пресс-секретарь президента отметил, что Анджей Дуда, как и остальные инфицированные граждане Польши, после окончания 10-дневного периода изоляции и двух отрицательных тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2, считается выздоровевшим и может вернуться к работе. По словам Спихальского, среда, 4 ноября, была первым днем, когда президент возобновил свои обычные обязанности.

Однако сам Блажей Спихальский так же заразился коронавирусом. Срок его самоизоляции истекает сегодня, 5 ноября.

Ранее "Страна" сообщала, что стала известна реакция Зеленского на заражение Дуды коронавирусом.