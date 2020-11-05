В СЩА завершается подсчет голосов на выборах президента и пока в гонке лидирует Джо Байден.

Действующий глава государства Дональд Трамп позвонил медиамагнату Руперту Мердоку и накричал на него, после того как канал Fox News объявил о лидерство Джо Байдена на голосовании в Аризоне.

Об этом сообщает Vanity Fair со ссылкой на источник.

Президент США требовал от Мердока, чтобы канал выпустил опровержение, но тот отказался.

Fox News - телеканал правого толка, который традиционно поддерживает Трампа. При этом редакция Fox News первой сообщила о преимуществе Джо Байдена в Аризоне. Так же и The New York Times сообщает, что в течение ночи после голосования Мердоку звонил и Джаред Кушнер, советник Трампа и муж его дочери Иванки.

Напомним, что Fox News и Associated Press сообщили о преимуществе Байдена в Аризоне 4 ноября. СNN и другие крупные телеканалы воздержались от прогноза. В Аризоне с 11 голосами выборщиков на данный момент подсчитано 86% бюллетеней. По предварительным результатам, Дональд Трамп получил 47,6% голосов в штате, Джо Байден - 51%.

Ранее "Страна" сообщала, что Невада задерживает подсчет голосов. Названа причина, по которой не объявляют результаты выборов президента США.