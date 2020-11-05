Неожиданная задержка с объявлением результатов выборов президента США связана с тем, что данные голосования в штате Неваде, которые стали ключевыми, будут известны не раньше утра четверга по местному времени, сообщает Fox News.

Именно шести голосов выборщиков, которые есть у этого штата, и не хватает Джо Байдену, чтобы обойти Дональда Трампа в гонке за пост президента Соединенных Штатов и набран нужные для победы 270 голосов.

Чиновники округов Кларк и Уошо, которые занимают позиции двух крупнейших в штате Невада, опубликуют результаты голосования только в четверг утром в 10:00, когда в Киеве будет 20.00. Сейчас в штате подсчитаны только 75% голосов.

По предварительным данным, в Неваде за Байдена проголосовали 588 252 человек (49,3%), за Трампа - 580 605 (48,7%).

На сайте госсекретаря штата Невада Барбары Чегавске сообщается, что процесс подсчета голосов идет "ожидаемыми темпами" и что официальные лица Невады предоставят информацию о результатах в четверг.

"Неофициальные результаты выборов будут обновляться ежедневно около 9:00 утра, начиная с 5 ноября", - говорится в сообщении.

Байден пока обгоняет действующего президента США Дональда Трампа по голосам избирателей в штате Невада, где как раз 6 необходимых для победы голосов.

Байден набрал 264 голоса выборщиков из 270 необходимых. У Трампа всего 214 голосов, но несколько штатов в запасе и он в роли догонящего.