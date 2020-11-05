Президент США Дональд Трамп считает, что нужно обсуждать не столько отдельные нарушения на состоявшихся выборах, а нанесенный во время их проведения ущерб всей избирательной системе страны.

Об этом он написал в своих соцсетях - Твиттере и Фейсбуке.

"Наши юристы просили о "полноценном доступе", но какая польза от этого? Ущерб уже нанесен целостности нашей системы и самим президентским выборам. Вот о чем стоит поговорить!" - отметил глава Белого дома в посте.

Ранее штаб Трампа многократно указывал на нарушения в ходе подсчета голосов и требовал действий по их прекращению.

Например, команда президента опубликовала видео, на котором наблюдателя от республиканцев не допускают к подсчету бюллетеней в Детройте.

В связи с этими нарушениями у Трампа собираются оспаривать результаты выборов на федеральном уровне.