Трамп считает, что избирательной системе Соединенных Штатов нанесен ущерб
Президент США Дональд Трамп считает, что нужно обсуждать не столько отдельные нарушения на состоявшихся выборах, а нанесенный во время их проведения ущерб всей избирательной системе страны.
Об этом он написал в своих соцсетях - Твиттере и Фейсбуке.
"Наши юристы просили о "полноценном доступе", но какая польза от этого? Ущерб уже нанесен целостности нашей системы и самим президентским выборам. Вот о чем стоит поговорить!" - отметил глава Белого дома в посте.
Ранее штаб Трампа многократно указывал на нарушения в ходе подсчета голосов и требовал действий по их прекращению.
Например, команда президента опубликовала видео, на котором наблюдателя от республиканцев не допускают к подсчету бюллетеней в Детройте.
В связи с этими нарушениями у Трампа собираются оспаривать результаты выборов на федеральном уровне.